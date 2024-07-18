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Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsü Doğanay Güzelgün Anıldı

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Kadıköy'de geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün, arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bisiklet turuyla anıldı. Bisikletli bir grup, Bostancı'da Sahil Yolu'nda geçen yıl 34 GNE 745 plakalı otomobilin, bisikletiyle ilerleyen Güzelgün'e çarptığı yerde bir araya geldi. Sahil Yolu'nda, kazanın yaşandığı saatte ışıklarını söndürerek bisikletle sürüş yapan grup, vefatının birinci yılında arkadaşlarını andı. Sanık 20 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Kadıköy'de geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün, arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bisiklet turuyla anıldı.

Bisikletli bir grup, Bostancı'da Sahil Yolu'nda geçen yıl 34 GNE 745 plakalı otomobilin, bisikletiyle ilerleyen Güzelgün'e çarptığı yerde bir araya geldi.

Sahil Yolu'nda, kazanın yaşandığı saatte ışıklarını söndürerek bisikletle sürüş yapan grup, vefatının birinci yılında arkadaşlarını andı.

Sanık 20 yıl hapisle cezalandırılmıştı

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz 2023'te Temel Ünlü yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve 71 gün sonra Anadolu Adliyesine giderek teslim olan Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Anadolu 20. Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanık, "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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