Kadıköy'de Bisiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kadıköy'de bir otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan bisiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kadıköy'de bir otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kartal yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu'nda, Doğanay Güzelgün'ün kullandığı bisiklete çarptı.
Güzelgün'ün, savrulan bisikletten düşerek ağır yaralandığı olay nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güzelgün, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.