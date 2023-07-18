Kadıköy'de Bisiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de bir otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan bisiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.