Kadıköy'de Bisiklet Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Doğanay Güzelgün İçin Protesto

KADIKÖY'de polis kontorolünden kaçtığı iddia edilen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün'ün sevenleri olay yerinde bir araya geldi. Güzelgün'e çarpan sürücünün bir an önce yakalanmasını isteyen yüzlerce bisikletli Bostancı İskelesi'nde toplandı.

Bostancı Sahil Yolu'nda, iddiaya göre polis kontrolünden kaçan Temel Ü.'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güzelgün'ün ailesi, sevenleri ve bisiklet severler 19.30'da Bostancı İskelesi'nde bir araya gelerek, Güzelgün'e çarpan sürücünün yakalanmasını istedi. Yapılan saygı duruşu ve basın açıklamasının ardından grup alkış ve ıslıklar eşliğinde kazanın yaşandığı noktaya yürüdü. Sahil yoluna Doğanay'ın fotoğrafı, karanfiller, bisiklet ve kask bırakıldı. Gözyaşlarıyla birlikte kazanın yaşandığı noktada alkış tutan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

GRUP ADINA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Grup adına yapılan basın açıklamasında ise, Dün bisikletli dostumuz Doğanay Güzelgün'ü bir trafik cinayetinde kaybettik. Doğanay abi burada hepimizin birlikte bisiklete bindiği, güleryüzüyle çevresine pozitif enerji saçan aynı zamanda hem işiyle hem hobisiyle topluma pozitif katkı sağlayan çok değerli bir arkadaşımızdı.Biz bisiklet sporcuları neredeyse her sabah antrenmanlarımızı güvenli şekilde yapabilmek için araç trafiğinin en az olduğu saat olan sabaha karşı 05.30'da Bostancı'da yani burada toplanarak sürüşlerimize başlıyoruz. Yine bu antrenman günlerinden biriydi dün. Saat tam 0530'da grup hareket etmek üzereyken hızının saatte 120 kilometreden fazla olduğu tahmin edilen bir araç caddenin karşısına geçmekte, hatta neredeyse caddenin karşısına geçmiş olan bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çok şiddetli bir şekilde çarptı. ve olay yerinde ölümüne sebep oldu. Bu basit bir trafik kazası değil. Bu bir cinayet. Bu bağlamda ilk önceliğimiz hala yakalanmamış olan katil zanlısı Temel Ünlü'nün bir an evvel yakalanması ve en ağır şekilde yargılanıp cezalandırılmasıdır. Güzel insan Doğanay Güzelgün'ü kaybetmenin derin acısıyla birlikte ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz denildi.

KATİL ZANLISI SOKAKTA ARAMIZDA

Anmaya katılan bisikletli Sinem Sayar, Hepimiz çok üzgünüz. Artık bu bisiklet kazaları demiyorum cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Davanın da sonuna kadar arkasında duracağız. Şu an bu cinayeti işleyen katil zanlısı sokakta aramızda. Bugün bana, belki size, sizin çocuklarınıza, tanıdıklarınıza aynısını gerçekleştirebilecek potansiyel taşıyor. Yakınımdı, hepimizin yakınıydı Doğanay abi. Doğanay abinin yakın olmadığı kimse yoktu. Hayat dolu ve çok sosyal bir insandı. Burada gördüğünüz birçok bisikletçiyle teması olmuştur dedi.