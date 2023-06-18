Kadıköy'de bir müşteri ve mekanın güvenlik görevlisi arasında çıkan bıçaklı kavgada güvenlik görevlisi yaralandı. Olay 03.10 sularında Barlar Sokağında meydana geldi.

Kadıköy'de bir şahıs mekanın güvenlik görevlisini bıçakladı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir müşteri ve mekanın güvenlik görevlisi arasında çıkan bıçaklı kavgada güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay 03.10 sularında Barlar Sokağında meydana geldi. İddiaya göre bir müşteri ve mekan görevlisinin sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada güvenlik görevlisi tartıştığı kişi tarfından bıçaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan görevli yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken görevliyi bıçaklayıp kaçan şahıs kısa sürede vatandaşlar tarafından kavgada kullandığı bıçak ile yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahsın yakalandığı anlar ve sonrası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.