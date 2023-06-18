Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de bir şahıs mekanın güvenlik görevlisini bıçakladı

Güncel Haberler

Kadıköy'de bir müşteri ve mekanın güvenlik görevlisi arasında çıkan bıçaklı kavgada güvenlik görevlisi yaralandı. Olay 03.10 sularında Barlar Sokağında meydana geldi.

Kadıköy'de bir şahıs mekanın güvenlik görevlisini bıçakladı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir müşteri ve mekanın güvenlik görevlisi arasında çıkan bıçaklı kavgada güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay 03.10 sularında Barlar Sokağında meydana geldi. İddiaya göre bir müşteri ve mekan görevlisinin sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada güvenlik görevlisi tartıştığı kişi tarfından bıçaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan görevli yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken görevliyi bıçaklayıp kaçan şahıs kısa sürede vatandaşlar tarafından kavgada kullandığı bıçak ile yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahsın yakalandığı anlar ve sonrası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Güncel

Kadıköy Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title