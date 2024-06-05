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Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın söndürüldü

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Kadıköy'de bulunan bir otelin havalandırma bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay sonrası müşteriler tedbir amaçlı otelden çıkarıldı, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrar içeriye alındı ve trafik akışı normale döndü.

Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müşteriler tedbir amaçlı bir süre otelin dışına çıkarıldı.

Otele gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, caddedeki trafik akışı kontrollü sağlandı.

Farklı ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrar içeriye alındı, caddedeki trafik akışı da normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kadıköy trafik Olay İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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