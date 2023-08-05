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Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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Kadıköy'deki bir iş merkezinin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası duman tahliyesi ve soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eğitim Mahallesi Ünal Sokak'taki 3 katlı iş merkezinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ardından duman tahliyesi ve soğutma çalışması yapıldı.

İş merkezinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

İtfaiye Kadıköy Güncel Haberler

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