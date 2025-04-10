Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıyla Öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi Davası Ertelendi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Kadıköy'deki bir semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi. Duruşma sonunda açıklama yapan avukat Rezan Epözdemir, "En üst seviyeden ceza alması için uğraşacağız. Mezarlıkla ilgili mesajı da aldık." dedi.

İtalyan şefin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi, 24 Ocak günü İstanbul Kadıköy'deki bir semt pazarında 15 ve 16 yaşındaki çocuklar tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kamuoyunda büyük yankı yaratan cinayetle ilgili ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza salonunda, olağanüstü güvenlik önlemleri altında görüldü. Duruşmada da iki sanık ve bir tanığın ifadesi dinlendi. Diğer tanığın ifadesi ise ikinci duruşmada dinlenecek.

"Mezarlıkla ilgili mesajı da aldık"

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Epözdemir, "Herkes çok ciddi bir irade ortaya koydu" dedi. Hak arama mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyleyen Epözdemir, şunları aktardı:

"Kamu vicdanını rahatsız eden bir dava. Herkes Ahmet'in sesi olmaya çalıştı. Ailenin bir infaz düzenlemesi önerisi söz konusu oldu. Aile hak arama mücadelesi veriyor. Aile yargılamaya odaklanmak yerine, tehditlerle mücadele ediyor. Ahmet, 'Bisiklet değil, kaykay kardeşim' dediği için öldürüldü. En üst seviyeden ceza alması için uğraşacağız. Mezarlıkla ilgil mesajı da aldık. Hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Bir kısım ara kararlar var. Esas hakkında mütalaayı bekliyoruz. Ancak, dosyada gizlilik olduğu bilgi veremiyoruz."

Anneannesi yurttaşlara sarılarak teşekkür etti

Duruşmaya ara verilince adliye önündeki yurttaşların yanına inen Ahmet Mattia Minguzzi'nin anneannesi gözyaşları içinde sarılarak teşekkür etti.

Teyzesi bağırarak salondan çıktı

Duruşma salonundan bağırarak dışarı çıkan Ahmet Minguzzi'nin teyzesi ise, "Bir de gözümün içine bakıyor" diyerek isyan etti.

Belçim Bilgin, Ece Seçkin ve Onur Tuna da destek için adliyedeydi

Minguzzi ailesine destek olmak için mahkeme salonunun önüne gelen ünlü isimler, Ahmet için adaletin yerini bulması temennisinde bulundu. Onur Tuna, "Ahmet için buradayız, başka bir şey değil." dedi. Davanın ikinci duruşması, 8 Mayıs 2025 saat 10: 00'da İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülecek.