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Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu İçin Adalet Arayışı

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu İçin Adalet Arayışı
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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ve oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili dava sürerken, kalabalık bir destek grubu adliye önünde toplandı.

KADIKÖYde alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Diğer yandan aileye destek için gelenler Anadolu Adliyesi bahçesinde toplanarak "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonu önüne gelen kalabalık ise anne Yasemin Akıncılar'a dfestek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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