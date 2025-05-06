Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

KADIKÖY'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan B.B. ve U.B.'nin olayın ardından metrobüs durağındaki anlarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle 10 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yargılama devam ederken şüphelilerin olayın ardından kaçarken metrobüse bindikleri ortaya çıktı. Fikirtepe durağından metrobüse binen şüphelilerin görüntüleri dava dosyasına girdi. Görüntülerde saldırganın metrobüs durağındaki arkadaşlarına saldırıyı anlattığı görülüyor.