Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davasında Karar Açıklandı

KADIKÖY'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Çınar D.'nin 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sırasında tutuklu bulunduğu süre göz önünden bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Tutuksuz sanık Barış A. ise 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de 24 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderen sanıklar Barış A. ve Çınar D.'nin yargılandığı davanın görülmesine bugün Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Çınar D., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bir önceki duruşmada tahliye olan sanık Barış A. ise duruşmaya katılmadı.

TUTUKLANDIKTAN SONRA BİLGİSAYARINA FORMAT ATILDI

Sanık Çınar D.'nin bilgisayarında yapılan incelemeye dair bilirkişi raporunun mahkemeye teslim edildiği görüldü. Raporda, Çınar D. tutuklandıktan sonra bilgisayara format atıldığı ve buna rağmen Minguzzi ailesine mesaj atılan numaraya dair kalıntılar bulunduğu belirtildi. Rapora karşı savunması sorulan sanık Çınar D., "Ben bilgisayara format atmadım format attırma talebinde de bulunmadım. Bilgisayarım şifresizdi ancak sadece ailemin erişimi vardı. Babam araştırma yapmak için bilgisayarımı kullanmış olabilir" dedi.

Oğlunun savunması üzerine söz verilen baba Evren Diril ise, "Bu davada araştırma yapmak için bilgisayarı ben kullandım. Ancak hiç format atmadım" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, tutuklu sanık Çınar D.'nin 'Zincirleme şeklinde tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sırasında tutuklu bulunduğu süre göz önünden bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Tutuksuz sanık Barış A. ise 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.