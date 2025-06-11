Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davasında İki Sanık Hakim Karşısına Çıktı

KADIKÖY'de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve sosyal medyada paylaşımlar yapan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 14.45 sıralarında başladı. Duruşma sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek 25 Haziran'a ertelendi.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve sosyal medyada paylaşımlar yapan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 14.45 sıralarında başladı. Mahkeme 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Haziran Çarşamba gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve kabul edilen iddianamede B.A.'nın 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ç.D. hakkında ise 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.