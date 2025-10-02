Haberler

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davası: 4 Sanık İlk Kez Yargılanacak

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davası: 4 Sanık İlk Kez Yargılanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu ölümüyle ilgili duruşma bugün görülecek. Dört sanık ilk kez birlikte yargılanacak.

Leyla YILDIZ / İSTANBUL, -KADIKÖY'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili görülen davanın 5'inci duruşması bugün görülecek. 2 sanıklı ana dava dosyasıyla sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 sanığın dosyanın birleştirilmesiyle, toplam 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılanacak.

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen, sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise, 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılanacak. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı.Mahkeme, 17 Temmuz'daki bir önceki celsede verdiği ara kararla duruşmayı ertelemiş ve olay yerindeki semt pazarı esnafının tanık olarak dinlenmesine hükmetmişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz

Başsavcılık dün akşam tahliye olan Ayşe Barım için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
AK Partili Nasıroğlu canlı yayında müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor

AK Partili vekil hemşehrilerine müjdeyi verdi: Büyükşehir oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.