Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen müzisyenin cenazesi ailesine teslim edildi

Kadıköy'de istenilen şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle bıçaklanarak öldürülen müzisyen Cihan Aymaz'ın (29) cenazesi ailesine teslim edildi.

Kadıköy rıhtımında dün akşam meydana gelen olayın ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Aymaz'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Aymaz'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yapan Aymaz'ın kuzeni Baran Aymaz, cinayeti işlediği iddia edilen zanlının, kötü niyetli biri olduğunu söyledi.

Cihan Aymaz'ın, bölge esnafı tarafından sevildiğini dile getiren Baran Aymaz, "O çok iyi kalpli, temiz bir kardeşimizdi. Benim şirketimde de çalıştı. Daha önce kargoculuk yapıyordu. Ayrıldıktan sonra Kadıköy'de arkadaş grubu vardı. Profesyonel olarak müzikle uğraşmıyordu ama kendini böyle çok iyi hissediyordu. O yüzden oradan kopamadı." dedi.