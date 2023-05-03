Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen müzisyen son yolculuğuna uğurlandı
Güncel Haberler
Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanarak öldürülen müzisyen Cihan Aymaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanarak öldürülen müzisyen Cihan Aymaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Cihan Aymaz'ın (29) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Ataşehir'deki Kayışdağı Merkez Camisi'ne getirildi.
Aymaz'ın ailesi, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.
Öğle vakti kılınan namazı sonrası Aymaz'ın cenazesi, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.
Olay
Kadıköy rıhtımında dün akşam saatlerinde ses sistemiyle saz çalıp türkü söyleyen müzisyen Cihan Aymaz ile Mehmet C. arasında istek parça çalma konusunda tartışma yaşanmıştı.
Yaşanan arbedede Mehmet C'nin bıçakla yaraladığı Aymaz, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Zanlı ise polislerce gözaltına alınmıştı.