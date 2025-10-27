Haberler

Kadıköy'de Bıçaklanan Mattia'nın Ailesine Tehdit Davası: 4 Yıldan 13 Yıla Kadar Hapis İstemi

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunan şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarette bulunan şüpheli hakkında, 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi "müşteki", Furkan A. ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyeti esnasında "caravaggioeda" isimli bir sosyal medya kullanıcısının, 11 Nisan'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin aile bireylerinin tehdit mesajları aldığına ilişkin paylaşımda bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, söz konusu paylaşımda, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yabancı bir ülke numarasına ait WhatsApp hattı üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajların atıldığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen Furkan A, müştekiye mesaj atan numarayı kimin kullandığını bilmediğini, numarayı kullanan kişiyle iletişim kurduğunu, bu kişinin A.Ö.'nün düşmanı olduğunu, numarayı kullanan şahıstan A.Ö.'ye yüklenmelerini istediğini savundu.

Furkan A, Minguzzi ailesini tehdit etmediğini ve kimseye tehdit etmekle ilgili bir telkinde bulunmadığını öne sürdü.

İddianamede, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen A.Ö. ise beyanında, bahse konu paylaşımları kendisinin yapmadığını, kendisine daha öncede iftira atıldığını, bu nedenle önce de ifade verdiğini ve soruşturmaya konu paylaşımda bahsedilen ve fotoğrafı olan şahsı tanımadığını öne sürdü.

A.Ö. paylaşımda isimleri geçen S.B. ve Ş.K.'nın arkadaşları olduğunu, telefonundaki grup aramalarına bu kişilerin de katıldığını, bu grup aramalarını Minguzzi ailesine mesaj atan telefon numarasını kullanan kişinin başlattığını, şahsın kendisini de arayıp tehdit ettiğini belirtti.

İddianamede, Furkan A.'nın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek, müştekinin kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip, soruşturmaya konu olan suçları işlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Bu kapsamda sanık Furkan A. hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kişinin hatırasına hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
