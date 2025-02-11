Kadıköy'de Bıçaklanan İtalyan Şefin Oğlu İçin Anma Töreni Düzenlendi

Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu'nda anma töreni düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'ndeki törene, baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar ile yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro'nun yönettiği anma töreninde ilahiler söylendi ve dualar okundu.

Törene katılanlar, Mattia Ahmet Minguzzi'nin kilisede sergilenen fotoğraflarına çiçekler bıraktı.

Olay

Arkadaşlarıyla, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. (15) ve U.B. (16) arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli ise tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti

Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde dün ikindi vakti yapılan cenaze töreninin ardından Minguzzi, Bakırköy Osmaniye Mezarlığı'nda defnedilmişti.