CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Kadıköy'de Bıçaklanan İtalyan Şefin Oğlu İçin Anma Töreni Düzenlendi

Kadıköy'de Bıçaklanan İtalyan Şefin Oğlu İçin Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu'nda düzenlenen anma törenine aile ve arkadaşları katıldı. Törende dualar okunup ilahiler söylendi.

Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu'nda anma töreni düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'ndeki törene, baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar ile yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro'nun yönettiği anma töreninde ilahiler söylendi ve dualar okundu.

Törene katılanlar, Mattia Ahmet Minguzzi'nin kilisede sergilenen fotoğraflarına çiçekler bıraktı.

Olay

Arkadaşlarıyla, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. (15) ve U.B. (16) arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli ise tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti

Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde dün ikindi vakti yapılan cenaze töreninin ardından Minguzzi, Bakırköy Osmaniye Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
img

Deniz Baykal'ın anma töreninde bir kişi eksikti
img

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak
img

Psikolojisi bozulan anne bebeğini denize atıp öldürmeye çalıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Santorini'de magma hareketliliği! Tehlike sandığımızdan daha büyük

Tehlike sandığımızdan daha büyük
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.