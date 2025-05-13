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Kadıköy'de Bıçaklanan Genç İçin Aileye Tehdit İçerikli Paylaşımlar Yapan İki Sanığa İddianame Hazırlandı

Kadıköy'de Bıçaklanan Genç İçin Aileye Tehdit İçerikli Paylaşımlar Yapan İki Sanığa İddianame Hazırlandı
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Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit ve hakaret eden iki sanık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Sanıklar, müştekilere korku salmakla suçlanıyor.

Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan ve hakaret eden 2 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü anımsatıldı.

Maktulün ölümünün ardından sanık Barış Ayata'nın bir sosyal medya hesabından müştekilere yönelik paylaşım yaparak, müştekilerde korku yarattığı belirtildi.

İddianamede, müştekilere yönelik, hakaret ve tehdit içerikli mesaj atıldığı, yapılan araştırmalarda mesajların sanık Çınar Diril tarafından satın alınan bir sosyal medya uygulaması üzerinden atıldığı belirtildi.

Sanık Ayata'nın iddianamede yer verilen savunmasında, olaya konu olan paylaşımı kendisinin yaptığını ancak bilinçli bir şekilde yapmadığını, olaydan dolayı pişman olduğunu, maktulü öldüren sanıkları ve soruşturması ayrı yürütülen çocukları da tanımadığını söylediği kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen sanık Çınar Diril'in mesaj atılan numarayı uygulama üzerinden satın almadığını öne sürdüğü ifade edildi.

Müştekilere tehdit ve hakaret içerikli atılan mesajdaki fotoğrafın kendisine ait olduğunu kabul eden sanık Diril'in tehditle ilgili bir dahlinin olmadığını belirttiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanık Barış Ayata'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıldan 7 yıla, Çınar Diril'in ise "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
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