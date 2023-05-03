Kadıköy'de Bıçaklama Olayı

KADIKÖY'de Mehmet Caymaz tarafından bıçaklanarak öldürülen Cihan Aymaz'ın arkadaşı ve görgü tanığı Muhammet Mağol'un polise verdiği ifadede, "Mehmet isimli bu şahıs, Cihan'ın yanına giderek 'benim istediğim şarkıyı çal lan' diye bağırdı. Cihan da kendisine 'tamam çalarım. Ama sakin ol. Bağırma insanlar rahatsız oluyor' dedi. Mehmet buna daha çok sinirlendi. 'Benim dediğimi yapacaksın' diyerek cebinden çıkardığı çakıyı Cihan'ın göğsüne sapladı" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımında meydana geldi. 30 yaşındaki Cihan Aymaz, Mehmet Caymaz tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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