Kadıköy'de Bıçakla Öldürülen Genç İçin Karar Verildi
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi davasında, B.B ve U.B'ye 24 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar M.A.D ve A.Ö. ise beraat etti.
