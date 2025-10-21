Haberler

Kadıköy'de Bıçakla Öldürülen Genç İçin Karar Verildi

Güncelleme:
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi davasında, B.B ve U.B'ye 24 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar M.A.D ve A.Ö. ise beraat etti.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada B.B ve U.B hakkında. 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, sanık M.A.D ve A.Ö.'nün beraatine hükmedildi.

