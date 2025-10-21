Kadıköy'de Bıçakla Öldürülen Genç İçin Karar Verildi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada B.B ve U.B hakkında. 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, sanık M.A.D ve A.Ö.'nün beraatine hükmedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel