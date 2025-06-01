Kadıköy'de Bıçakla Gasp Olayına Ev Hapsi

Kadıköy'de Bıçakla Gasp Olayına Ev Hapsi
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Kadıköy'de bir kişinin kolyesini bıçak tehdidiyle gasbeden 17 yaşındaki şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi. Yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de bir kişinin kolyesini bıçak tehdidiyle gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge Büro Amirliği ekipleri, Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak'ta yol kenarında oturan bir kişinin kolyesinin bıçak tehdidiyle gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin beraberindeki 5 kişiyle geldiğini, bıçakla tehdit ettiği mağdurun kolyesini gasbederek kaçtığını belirledi.

Kimlik ve adres bilgisi tespit edilen şüpheli Enes B.Ö. (17) ekipler tarafından yakalandı. 3 suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli, Çocuk Büro Amirliğine götürülürken, gasbedilen kolye sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Bu arada, gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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