Kadıköy'de bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kadıköy'de yol ayırımındaki bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kadıköy'de yol ayırımındaki bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy Hasanpaşa yol ayrımında 34 DCN 613 plakalı otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Hasanpaşa İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

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