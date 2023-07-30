Kadıköy'de Barda Kavga Çıktı

Kadıköy'de bir barda eğlenen kişiler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada sandalyeler havada uçuştu ve bir kadın darp edildi.

Kadıköy'de bir barda eğlenen kişiler arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Barda eğlenen kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında sandalyeler havada uçuştu. Kavgayı ayırmak için araya giren bir kadın ise darp edildi. Şahıslardan birinin uzaklaştırılmasıyla kavga son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL