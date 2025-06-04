Kadıköy'de Balkonda Kısmi Çökme Meydana Geldi

Kadıköy'de Balkonda Kısmi Çökme Meydana Geldi
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Kadıköy'de 5 katlı bir binanın 4. katındaki balkon kısmi olarak çöktü. Olayda yaralanan kimse olmazken, itfaiye ekipleri tehlikeli beton parçalarını temizledi.

KADIKÖY'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki balkon kısmi olarak çöktü. Olayda yaralanan kimse olmazken, adrese gelen itfaiye ekipleri tehlikeli beton parçaları temizledi.

Olay saat 17.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Nemlizade Sokakta meydana geldi. Sokaktaki 5 katlı binanın 4'üncü katının balkonunda kısmi çökme meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri geldi. Daire sahibinin dışarıda olması sebebiyle itfaiye ekipleri merdivenli araç ile balkona çıkarak, tehlikeli beton parçaları temizledi. Yapılan incelemede, binanın tahliye edilmesine gerek görülmedi. Balkon ekipler tarafından kullanıma kapatılırken, Kadıköy Belediyesi ekiplerinin durumla ilgili statik rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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