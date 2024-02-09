Kadıköy'de Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

KADIKÖY'DE bir binaya giren şüpheli keşif yaptıktan bir süre sonra kask takarak tekrar geldi. Şüphelinin dairenin girişinde bulunan dolaptaki ayakkabıları çalma anı binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 29 Ocak Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, binaya giren şüpheli katlar arasında dolaştıktan sonra bir dairesinin önünde bulunan dolaptaki ayakkabıları gözüne kesttirdi. Binadan ayrılan şüpheli bir süre sonra kask takarak tekrar dairenin önüne geldi. Ayakkabıları inceleyen şüpheli 2 çift ayakkabı alarak binadan ayrıldı. Yaşanan ayakkabı hırsızlığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri ayakkabı hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.