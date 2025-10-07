Haberler

Kadıköy'de Apartman Yangını: 20 Kişi Tahliye Edildi

Kadıköy'de Apartman Yangını: 20 Kişi Tahliye Edildi
Kadıköy'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri 20 kişiyi tahliye etti. Yangın sonrası 4 kişi hastaneye kaldırılırken, birçok kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

KADIKÖY'de, gece saatlerinde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Daireden yükselen duman nedeniyle itfaiye ekipleri 20 kişiyi merdivenle tahliye etti. Yangın sonrası 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 16 kişi ise ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi.

Yangın, Merdivenköy Mahallesi Hayrettin Sokak'ta saat 02.15 sıralarında 5 katlı binada çıktı. İddiaya göre, apartmanın bodrum katındaki dairenin elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri hemen durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DUMANLAR BİNAYI SARDI, APARTMAN SAKİNLERİ MAHSUR KALDI

Bodrum kattan yükselen dumanlar kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada üst katlarda mahsur kalan 20 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası 16 kişi ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

