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Kadıköy'de Apartman Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Kadıköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, 4 katlı binanın son katında bilinmeyen bir nedenle başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak apartman sakinlerini tahliye etti.

Kadıköy'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz Sokağı'nda 4 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binanın son katını tamamen sardı.

Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

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Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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