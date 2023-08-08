Kadıköy'de Alkollü Sürücü Polise Direndi

Kadıköy'de yapılan polis denetimi sırasında alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, polise direnerek gözaltına alındı. Sürücünün yanında bulunan arkadaşları da aracın çekilmesini engellemeye çalıştı.

KADIKÖY, Bağdat Caddesi'nde yapılan polis denetimi sırasında durdurulan aracın sürücüsü A.K., 2.32 promil alkollü çıktı. Polisin işlem yapmasına engel olan A.K. gözaltına alınırken, bu kez de yanında bulunan arkadaşları polise zor anlar yaşattı. Şirkete ait olduğu belirlenen aracın çekilmesini engellemek isteyen E. F. ve E. C. F., polise dakikalarca tepki göstererek haksızlık yapıldığını iddia etti.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye polis amirliği ekipleri, Bağdat Caddesi üzerinde gece boyunca trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında durdurulan ve bir şirkete ait olduğu belirlenen 34 ZJ 2656 plakalı minibüsün sürücüsü A. K.'nin yapılan testlerde 2.32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri bunun üzerine alkollü sürücü A. K. hakkında cezai işlem uyguladı. Polisin işlem yapmasına engel olan A.K. gözaltına alınıp Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN ARKADAŞLARI ARACIN ÇEKİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Uzun süre polise diren E. F. ve E. C. F., aracın çekilmesine engel oldukları ve polise zorluk çıkardıkları için gözaltına alındı.