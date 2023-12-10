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Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yaptı

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Kadıköy'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktadan geçen alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan bir sürücü hastaneye kaldırılırken alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KADIKÖY'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktadan geçen alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan bir sürücü hastaneye kaldırılırken alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin trafik uygulaması yaptığı noktada, alkollü olduğu öğrenilen sürücü Kerem B., 34 FBC 34 plakalı cipiyle hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen Melike Çimen kontrolündeki 34 PB 538 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çapmanın etkisi ile savrulan otomobil, önünde seyir halinde bulunan başka bir cipe çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Melike Çimen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çimen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekiplerince yapılan kontrolde, otomobile arkadan çarpan sürücü Kerem B.?nin 0.79 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, alkollü sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kaza sonrası Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fenerbahçe Kadıköy Trafik Kazaları Polis Güncel Haberler

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