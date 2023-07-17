Kadıköy'de Alkollü Sürücü DHA Muhabirine Saldırdı

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde alkollü yakalanan bir otomobil sürücüsü, kendisini görüntüleyen DHA muhabirine hakaretler yağdırarak saldırdı. Sürücüye ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.

KADIKÖY'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetim sırasında alkollü yakalanan otomobil sürücüsü, kendisini görüntüleyen DHA muhabirine hakaretler yağdırarak üzerine yürüdü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Bostancı Sahil Yolu üzerinde denetim yaptı. Ekiplerin denetimleri sırasında alkollü olduğu ve 06 BSK 416 plakalı otomobiline abart egzoz bulunduğu tespit edilen sürücü Talha Kardeş, o anları kaydeden DHA muhabirine önce sözlü daha sonra ise fiziki saldırı girişiminde bulundu.

"KAMERANI KIRARIM"

1.43 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1.43 promil alkollü olduğunu tespit ettiği Talha Kardeş'in otomobilinde abart egzoz olduğu da belirlendi. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan trafikten men edilen otomobil de çekiciye yardımıyla kaldırıldı. Sürücü Talha Kardeş'e 8 bin 128 TL para cezası kesildi.