Kadıköy'de Alkol ve Egzoz Denetimi Yapıldı

Kadıköy'de polis ekipleri, Bağdat Caddesi ve İskele Sokak keşimi ile Bostancı İDO önünde sürücülere alkol testi ve araçlara egzoz denetimi yaptı. Kontrollerde, mevzuata uygun olmayan donanıma sahip araçlar ve alkollü sürücüler cezai işlemle karşılaşacak.

Kadıköy'de polis ekipleri, sürücülere alkol, araçlara da egzoz denetimi yaptı.

Ekipler, Bağdat Caddesi ve İskele Sokak keşimi ile Bostancı İDO önünde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada araçları durduran ekipler, sürücülere alkol testi yaptı. Ayrıca standart dışı egzozlu, modifiyeli araçlar ve motosikletlere de bakıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek kontrollerde, araçlarında mevzuata uygun olmayan donanım bulunan veya alkollü olduğu tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.