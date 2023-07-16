Kadıköy'de Alkol ve Abart Egzoz Kullanımına Cezalar Kesildi

KADIKÖY'de alkol ve abart egzoz kullanımına yönelik yapılan denetimde, bir sürücüye toplam 17 bin 350 TL para cezası kesildi.Kadıköy'de gece 00: 00 - 03: 00 saatleri arasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Ekipler, durdurdukları bir otomobilin sürücüsü olan S. A.'ya yaptıkları ehliyet ve alkol kontrolü sonucunda, sürücünün alkollü olduğu otomobilinde abart egzoz kullandığı ve ehliyetine daha önce geçici olarak el konulduğu anlaşıldı. Sürücüye, abart egzozdan 4 bin 064 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ve Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kadıköy Güncel Haberler