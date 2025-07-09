Kadıköy'de Alacak Verecek Meselesi Kavgaya Dönüştü: 2 Yaralı

KADIKÖY'de kafede alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Polis ekipleri kavga sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 7 Temmuz Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında Bağdat Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; üç kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin yanındaki silahı çıkarıp ateş etmesiyle kafede bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.