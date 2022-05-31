Kadıköy'de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kadıköy'de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi

KADIKÖY'de ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

KADIKÖY'de ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içinde olan araç sahibi ise korku dolu anlar yaşadı.

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak'ta içinin çürüdüğü öğrenilen ağaç saat 15.00 sıralarında park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. O sırada 34 CNJ 516 plakalı otomobil içerisindeki sürücü korku dolu anlar yaşadı. Panik yaşayan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye çevre güvenliği alırken, Kadıköy Belediyesi ekipleri ağacı keserek otomobillerin üzerinden kaldırdı. Otomobilinin üzerine ağaç düşen Muhammer Korkmaz, "Ben iş yerindeydim, arkadaşlar telefon açtı. Ağaç arabanın üzerine devrildi" dedi. Yandaki araçta bir beyfendi içindeymiş. Araç sahibi canını zor kurtarmış. Sokaktaki vatandaşlar kurtarmış. Belediye ekipleri böyle çürümüş ağaçları kesmesi lazım. Buradaki ağaçlar çok eski. Ağaçların içi tamamen boş ama kimse ilgilenmiyor. Arkadaşta can patladığı için ufak tefek yaralar vardı. Allah'tan cana bir şey gelmedi" dedi


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil İtfaiye Tragger Kadıköy Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title