Kadıköy'de 7 araç zincirleme kaza yaptı, 5 kişi yaralandı

Kadıköy'de meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 5 kişi yaralandı ve trafik durma noktasına geldi. Kazanın nedeni hatalı sollama yapan bir otomobilin diğer araçlara çarpmasıydı. Kazanın etkisiyle Avrasya Tüneli Avrupa istikameti ulaşıma kapatıldı.

KADIKÖY'de aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza, 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu 5 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.