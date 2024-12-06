Kadıköy'de 6 Katlı Apartmanda Yangın
Kadıköy'de, 6 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar kurtarılırken, daire kullanılamaz hale geldi.
Kadıköy'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.