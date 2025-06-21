Kadıköy'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Kadıköy'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Kadıköy'de tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü. Yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma olmadı. Olayın nedeni, tadilat sırasında kullanılan malzemenin dikkatsizliği olarak belirlendi.

KADIKÖY'de 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangın, Kadıköy Rasimpaşa Uzun Hafız Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 11: 30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre tadilat sırasında çıkan yangın çatı katını komple sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.

'İKİ ABLAMLA KIZIMI ALIP KAÇTIM'

Binada yaşayan İsmail Er, "Çatımızda tadilat yaptırırken, su yalıtım malzemesi çürümüş, çatı ustası 'malzeme almaya gidiyorum' dedi. Küçük tüple su yalıtım malzemelerini yapıştırıyordu. Muhtemelen o küçük tüpü açık bıraktı, dikkatinden kaçtı. Usta gitti 2- 3 dakika içinde çatı alev almaya başladı. Biz dairedeydik, çatıda değildik. Dairenin arka tarafından dumanları görünce hemen 2 ablamla kızımı alıp kaçtım. Ustanın yaptığı bir ihmalkarlıktan kaynaklandı. Canlarımı kurtardım. Benim için önemli olan can" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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