KADIKÖY'DE 4. KATTAN DÜŞÜP ÖLEN FATMA DUYGU ÖZKAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

KADIKÖY'de avukat Doğan C.G. tarafından 4. kat penceresinden atıldığı iddia edilen Fatma Duygu Özkan'ın cenazesi ailesi tarafından Adli TIP Kurumu'ndan alındı. Özkan'ın annesi Nursel Uyar, "Benim canım yandı. İki tane okuyan kız evlatları vardı. Bu gidişle kız evlatlarımızın ve anaların sonu iyi olmayacak" dedi.

Olay, dün saat 20.20 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden bir kadının düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, düşerek hayatını kaybeden kadının Fatma Duygu Özkan olduğu tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan Avukat Doğan C.G. ifadesi alındıktan sonra bırakıldı. Daire sahibi 41 yaşındaki avukat Doğan C.G. emniyette alınan ilk ifadesinde Fatma Duygu Özkan'ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını söyledi. Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi. Ancak olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında görgü tanıkları, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine Doğan C.G. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan C.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olayın ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fatma Duygu Özkan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi almak için gelen Özkan'ın ailesi adli tıp önünde beklerken gözyaşlarını tutamadı. Fatma Duygu Özkan'ın kardeşi Melek Özçınar, diğer yakınları tarafından sakinleştirildi.

Anne Nursel Uyar, "Pırıl pırıl bir insandı. Ne yaptığı belirsiz bir arkadaşı. İnanmış, güvenmiş. Kendini emanet etmiş, misafir olarak gitmiş. Evine gitmiş. Orada adam zaten yarım akıllıymış. Alkolü alınca kızıma saldırıyor. Kızım da balkona çıkıyor. Balkonda direnmiş. Aşağıda görenler var zaten. İmdat diye bağırıyor. Ondan sonra zorlamış tepetakla atmış" dedi.

"AĞIR CEZALAR VERSİNLER"

Anne Nursel Uyar, "Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de kadınlara şiddet uygulayanlara, kadın cinayeti işleyenlere lütfen cezasını ağır versinler. Bu gidişle sonumuz iyi değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Yalvarıyorum kendisine. Bunu iletin lütfen. Kendisi inşallah görür. Benim canım yandı. İki tane okuyan kız evlatları vardı. Bu gidişle kız evlatlarımızın ve anaların sonu iyi olmayacak. İyiye gitmiyoruz. Bunun bir an önce önlemini almaları gerekiyor. O pis katilin de deli midir, akıllı mıdır? Artık zaten cezaevinde kendisi şu an, zaten cezası belli olacak. İnşallah ölüsü çıkar. Bütün annelere sesleniyorum. Bütün kızlara sesleniyorum. Gittiğiniz arkadaşlarınızı oturup kalktığınız arkadaşlarınızı iyi seçin. Akıllı olun diyorum, böyle pisliklere yem olmayın. Lütfen duy sesimi artık. Sesimiz olun. Lütfen sesimiz olun. Analara sesleniyorum. Çoluğunuza çocuğunuza, kız evlatlarınıza sahip çıkın. Ne olursa olsun ufak tefek hataları, affedin bağrınıza basın. Hatalar yapabilirler ama anaları her zaman evlatlarını affetmek zorundadır" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARINA HASRET GİTTİ"

Kardeşi Melek Özçınar, "Dünyada gerçekten bir karıncaya bile; hani klasik laf vardır ya karıncayı bile incitmeyen bir insan. Ablam tam olarak öyleydi. Hayattan etrafından, ailesinden, çevresinden çok fazla çok acı çekti. Ablam çocuklarına hasret gitti. Bana hasret gitti. Dokunamadım ona, videoları bile izleyemedim. Başka videoları bile izleyemedim. Sadece çok öfkeliyim. Çok sinirliyim" ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alınan Fatma Duygu Özkan'ın İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.