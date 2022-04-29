Kadıköy'de 36 bin 506 taraftar yer aldı

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakayı 36 bin 506 taraftar takip etti.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu. Kadıköy'de 36 bin 506 biletli seyirci müsabakayı takip ederken, Fenerbahçeli taraftarlar 90 dakika boyunca futbolcularına tezahüratlarıyla destek verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel