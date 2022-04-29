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Kadıköy'de 36 bin 506 taraftar yer aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kadıköy'de 36 bin 506 taraftar yer aldı

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakayı 36 bin 506 taraftar takip etti.

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakayı 36 bin 506 taraftar takip etti.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu. Kadıköy'de 36 bin 506 biletli seyirci müsabakayı takip ederken, Fenerbahçeli taraftarlar 90 dakika boyunca futbolcularına tezahüratlarıyla destek verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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