Kadıköy'de 36 bin 506 taraftar yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakayı 36 bin 506 taraftar takip etti.
Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakayı 36 bin 506 taraftar takip etti.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu. Kadıköy'de 36 bin 506 biletli seyirci müsabakayı takip ederken, Fenerbahçeli taraftarlar 90 dakika boyunca futbolcularına tezahüratlarıyla destek verdi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel