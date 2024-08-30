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Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Klasik Araç Konvoyu

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Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü, 102 klasik araçtan oluşan konvoyla kutlandı. Konvoya çevredeki vatandaşlar da bayraklarla eşlik etti.

KADIKÖY'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü 102 klasik araçtan oluşan konvoyla kutlandı. Çevredeki vatandaşlarda ellerindeki bayraklarla konvoya eşlik etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen etkinlikte klasik otomobil sahipleri Hasanpaşa'da bulunan Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde bir araya geldi. Etkinlik saygı duruşuyla başladı, ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra çeşitli marka ve modellerden oluşan klasik otomobiller, Türk bayraklarıyla süslendi. Klasik otomobiller konvoy halinde Kadıköy'ün ana caddelerinde, sahil yolunda ve Bağdat Caddesi'nde marşlar eşliğinde Zafer Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu, "Türk milleti için çok özel bir gün 30 Ağustos Zafer Bayramı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Kulübü olarak, her ulusal bayramda klasik otomobillerimizle, bize miras bırakılan bu manevi değerlerle ulusal bayramlarda konvoylarımızı oluşturuyoruz. Milli bayramlarımızı hep beraber klasik araçlarımızla kutlamak alışılagelmiş bir davranışımız oldu" dedi.

"SLOGANIMIZ ZAFER BAYRAMI'NIN 102. YILINDA 102 KLASİKLE YOLLARDA OLMAKTI"

Klasik Otomobilciler Derneği Üyesi Serkan Okay ise, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında bu döneme damga vurmuş klasiklerimizle yollardayız. Milli Birlik ve beraberliğimizi geleceğe taşımak adına çok önemsediğimiz bu günleri coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'nızın taçlandığı bir gün olarak görüyoruz. Bağdat Caddesi'ne konvoy halinde gideceğiz. Burada 100'ün üzerinde araba var. Sloganımız Zafer Bayramı'nın 102. yılında 102 klasikle yollarda olmaktı" diye konuştu.

Klasik otomobil tutkunları otomobillerin direksiyonlarına geçti. Konvoyda yer alan otomobillerin sürücülerinden biri "Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyoruz. Yerimizi aldık turu atmak için heyecanla bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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