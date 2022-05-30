Kadıköy'de 21 yıl önce Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin davada karar - Haberler

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin davada "canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan yargılanan babası ile üvey annesi beraat etti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

Son sözleri sorulan sanıklar Nezih ve Şehnaz Çinkitaş, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar baba Nezih ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın, üzerlerine atılı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Heyet, sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerini de kaldırdı.

Davanın bir önceki duruşmasında açıklanan mütalaada eski TCK'deki zaman aşımı hükümleri lehlerine olan sanıklardan Nezih Çinkitaş hakkında "evlada karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Şehnaz Çinkitaş hakkında da "kasten öldürme" suçundan 24 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

19 yıl sonra ortaya çıkan DNA üzerine dava açılmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2020'de hazırlanan iddianamede, 4 Ocak 2001'de İçerenköy Mahallesi Çiçek Sokak'taki ikamette 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde öldürüldüğü belirtilmişti.

Olay zamanında ikamete baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın dışında üçüncü bir kişinin girdiğine dair delil bulunamadığı ifade edilerek, baba ve üvey annenin yıllar içinde alınan çeşitli ifadelerinde ise çelişkiler olduğu kaydedilmişti.

Olay yerinde bulunan bıçakta, 2001'de Parmak İzi Laboratuvarı Müdürlüğünde yapılan incelemede babaya ait parmak izi tespit edilemediği aktarılan iddianamede ancak Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca geçen yıl yeniden yapılan incelemede olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta baba Nezih Çinkitaş'ın DNA'sının bulunduğu bilgisi verilmişti.

İddianamede, baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın olay anında ikametlerinde bulunduklarının sabit olduğu belirtilerek, yıllar içinde verdikleri beyanlarda çelişkilerin bulunması, daireye üçüncü bir şahsın geldiğine dair delil olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde üvey anne ile babanın evde oldukları sırada cinayeti birlikte işledikleri değerlendirilmişti.

İddianamede, bu kapsamda baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın "canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.