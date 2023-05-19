Kadıköy'de 19 Mayıs coşkusu: Klasik otomobiller konvoyu ve bisiklet turuyla kutlandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, klasik otomobiller konvoyu ve bisiklet turu ile coşkuyla kutlandı. Çevredeki yurttaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti. Kutlamaların detayları haberimizde...

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, klasik otomobiller konvoyu ve bisiklet turu ile coşkuyla kutlandı. Çevredeki yurttaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı ulusal bağımsızlık mücadelesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. Klasik otomobil konvoyları, bandolar ve bisiklet turlarıyla Kadıköylüler bayramı doyasıya kutladı. Kutlamalar, sabahın erken saatlerinde İskele Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve okullardan öğrenciler de katıldı.

KADIKÖYLÜLER CUMHURİYET İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ

Kadıköy Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladığı etkinlikler, klasik otomobiller konvoyu ve bisiklet turu ile başladı. Kadıköy'de her yıl düzenlenen ve 19 Mayıs kutlamalarının sembolü haline gelen bisiklet turu bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kalamış Parkı'ndan başlayan parkurda bisikletçiler, Bağdat Caddesi'nde Türk bayrakları ve Atatürk posteri açtı. Yaklaşık 2 saat süren bisiklet turunda her yaştan onlarca Kadıköylü, Cumhuriyet için pedal çevirdi. Şerdil Dara Odabaşı da parkuru tamamlayan yurttaşları karşılayarak hem bayramlarını kutladı hem de madalyalarını takdim etti.

104 KLASİK OTOMOBİLLE 104'ÜNCÜ YIL KONVOYU

Kutlamalar kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği ile klasik otomobil konvoyu da düzenlendi. Hasanpaşa'da bulunan Kadıköy Belediye Başkanlığı binası önünden hareket eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konvoyu, sahil yolundan Bağdat Caddesi'ne çıktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104'üncü yıl dönümü nedeniyle konvoyda 104 klasik otomobil yer aldı. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen onlarca klasik otomobil, çevredekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Kadıköylüler, ellerindeki Türk bayraklarıyla bando gösterisi eşliğinde dans etti, marşlar söyledi.