Kadıköy'de 15 Yaşındaki Çocuğun Cinayet Davasındaki Şüphelilere İddianame Hazırlandı

Kadıköy'de 15 Yaşındaki Çocuğun Cinayet Davasındaki Şüphelilere İddianame Hazırlandı
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Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayet davasıyla ilgili olarak, sosyal medya üzerinden tehdit ve darp olayı yaşamış 8 çocuk şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, mağdur U.A.Y'yi tehdit ederek darbettiği belirtiliyor.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan bir haberin altına cinayet sanığı B.B'nin adresini belirtecek şekilde yorum yazan 16 yaşındaki U.A.Y'yi darbettiği öne sürülen 5'i tutuklu 8 çocuk şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yer alan 8 şüphelinin, Minguzzi cinayeti davasında yargılanan B.B. hakkında sosyal medyada paylaşılan bir habere yorum yaparak B.B'nin nerede ikamet ettiğini yazan mağdur çocuk U.A.Y'ye tehdit mesajları attıkları anlatıldı.

Gelen tehditler üzerine mağdur çocuğun yorumu sildiği kaydedilen iddianamede, daha sonrasında şüphelilerden İ.Ç'nin tekrar mağduru arayarak konumunu istediği ve 8 şüphelinin birlikte mağdurun ikametinin yakınlarındaki parka gittikleri belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin, parkta köpeğini gezdiren mağdur çocuk U.A.Y'yi önce tehdit ettikleri ve hakarette bulundukları sonrasında ise hep birlikte darbederek yaraladıkları aktarıldı.

Şüpheli çocukların U.A.Y'yi önce "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek" şekilde kasten yaraladıkları, sonrasında ise "iştirak halinde cebir ve tehditte bulunarak bir yere gitmek ya da bir yerde kalmak özgürlüğünden mahrum ederek kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suretiyle alıkoydukları ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli çocuklar İ.Ç, B.B, E.G, O.Ç, Y.B, B.S.U, M.A, M.C.B'nin "birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "alenen hakaret", "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama", "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" suçlarından 3 yıl 2 ay 15 günden 9 yıl 9 ay 15'er güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Çocuk Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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