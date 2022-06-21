Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Kadıköy'de 11 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kadıköy'de 11 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kozyatağı Mahallesi Yağız Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlem alırken olay yerine Erenköy, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'den sevk edilen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle dışarı çıkan bina sakinleri, itfaiyenin yangına müdahalesini izledi. AA / Şükrü Gündüz - Güncel İtfaiye Kadıköy Güncel Haberler

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