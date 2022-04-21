KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KADIKÖY'DE kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 11 katlı binanın çatısı yandı.

KADIKÖY'DE kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 11 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiyenin müdahalesi ile başka binalara sıçramadan söndürüldü.

Erenköy Mahallesi Telli Kavak sokakta bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 11 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin çatı söküm çalışmaları sırasında çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title