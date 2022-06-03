KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNADA YANGIN; ÜST KATLARDAKİLERİ ZİLLERE BASARAK TAHLİYE ETTİLER - Haberler

KADIKÖY'de 11 katlı apartmanın giriş katındaki restoranda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasında uyuyan çok sayıda apartman sakini zillere basılarak binadan tahliye edildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.

19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde 11 katlı binanın giriş katındaki restoranda saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı kaplayan dumanları fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis çevre güvenliğini alırken, görevliler dairelerin zillerine basarak bina sakinlerinin tahliye edilmesini sağladı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi.

"UYUYORDUK, ZİLE BASILINCA APAR TOPAR DIŞARI ÇIKTIK"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel