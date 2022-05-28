İSTANBUL-KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNADA YANGIN - Haberler

KADIKÖY'DE 11 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Binadakiler dumandan etkilenmemek için balkon ve camlarda bekledi.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Caddebostan Mahallesi Papatyalı sokakta bulunan 11 katlı binada çıktı. İddiaya göre, binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çatı katı ve binanın içi kısa sürede yoğun duman ile kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayanlar balkon ve camlara çıkarak yardım gelmesini bekledi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bir taraftan binanın içinden diğer taraftan da merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Ekipler duman tahliye çalışmasının ardından binadakileri dışarı çıkardı.

Görgü tanığı Cemal Güney, 'İzolasyon çalışması yapılıyordu çatıda, ondan çıktı yangın. Binadakiler tahliye olmadı, herkes camlarda görüyorsunuz" diye konuştu. Bir bina sakini ise, 'Bina içi duman vardı, tahliye oldum. Şu anda müdahale ediliyordu. Çatıda bir çalışma vardı, ondan çıkmış yangın" diye konuştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel