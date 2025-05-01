Kadıköy'de 1 Mayıs Mitingi Hazırlıkları Başladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi öncesinde Kadıköy'de alana girişler başladı. Güvenlik önlemleri kapsamında kontrol noktalarında üst aramaları yapılıyor.
KADIKÖY'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'inde katılacağı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi öncesi alana girişler başladı.
Sabah saatlerinden itibaren güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, belirlenen kontrol noktalarında gelenlerin üst araması yapılarak alana alınıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel