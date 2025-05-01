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Kadıköy'de 1 Mayıs Mitingi Hazırlıkları Başladı

Kadıköy'de 1 Mayıs Mitingi Hazırlıkları Başladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi öncesinde Kadıköy'de alana girişler başladı. Güvenlik önlemleri kapsamında kontrol noktalarında üst aramaları yapılıyor.

KADIKÖY'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'inde katılacağı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi öncesi alana girişler başladı.

Sabah saatlerinden itibaren güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, belirlenen kontrol noktalarında gelenlerin üst araması yapılarak alana alınıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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