Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da ölenler anıldı

Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da ölenler anıldı

Güncel Haberler

Çeşitli sendikaların üyeleri, Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişiyi andı.

Çeşitli sendikaların üyeleri, Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişiyi andı.

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan sendika üyeleri, "Yaşasın 1 Mayıs" pankartı açıp, sloganlar attı. Söğütlüçeşme'de olayların başladığı yere gelen sendika üyeleri, daha sonra olaylarda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Grup adına basın açıklaması yapan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, yaşamını yitirenleri saygıyla andıklarını dile getirerek, "İşçileri, emekçileri anmak için buradayız, anmalarımıza devam edeceğiz. Burada yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz." dedi.

Sendika üyeleri basın açıklamasının ardından, 3 kişinin hayatını kaybettiği yere karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

Söğütlüçeşme Sendika Kadıköy 1 Mayıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title