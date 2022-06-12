Kadıköy d-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı; trafik kontrollü şekilde sağlandı - Haberler

KADIKÖY D-100 karayolu üzerinde makas attığı iddia edilen otomobil, önünde ilerleyen otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobilin LPG'li olması nedeniyle önlem alan polis ekipleri, trafiği yan yoldan kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaza, saat 01.15 sıralarında D-100 karayolu Kadıköy istikameti Sahrayıcedit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makas atarak ilerlediği iddia edilen 05 ACJ 042 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 34 BES 77 plakalı otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobil içerisindeki sürücü hafif şekilde yaralanırken diğer otomobilde yaralanan olmadı. Takla atan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden gelen kokular üzerine ölçüm yapan itfaiye ekipleri, LPG tankından gaz sızdığını tespit etti. Ekipler, tankı kontrollü şekilde boşaltırken, trafiğin akışını da yan yoldan kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan otomobillerin çekici yardımıyla otoparka götürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel