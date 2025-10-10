Kadıköy D-100 Karayolu'nda Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

KADIKÖY D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün sapağı kaçırdığı otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında D-100 Karayolu Yenisahra mevkisinde, Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CVT 005 plakalı otomobilin sürücüsü, girmek istediği sapağı kaçırınca aynı yönde ilerleyen 34 MYJ 390 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.